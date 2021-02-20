فيديو صلاح عبدالله عن بداياته: زوجتي باعت مجوهراتها لمساندتي وضحيت بأدوار أحببتها بسبب الظلم

صلاح عبدالله حل ضيفا على برنامج "واحد من الناس" المعروض على قناة "الحياة"، وكشف الفنان المصري عن بداياته الصعبة، وعن رأيه في عدم حصوله على البطولة المطلقة رغم مسيرته الطويلة، فيما شاركت الإعلامية دنيا صلاح عبدالله ابنة الفنان المصري في إدارة الحوار مع الإعلامي عمرو الليثي.

صلاح عبدالله: "شاركت في أعمال لم أكن راضي عنها في بداياتي"

صلاح عبدالله أكد في لقائه مع برنامج "واحد من الناس" أن بداياته كانت صعبة وتحديدا بعد قراره الزواج، حيث كان في حاجة ملحة للمال بسبب انتظاره لمولودته الأولى، وتسبب ذلك في مشاركته في أعمال لم يكن مقتنعاً بها فقال: "مررت في بدايتي الفنية بأصعب اللحظات في عملي قبل عيد ميلاد ابنتي الأولى، فبعد نجاح مسلسل (سنبل) تزوجت، وكان الإيراد محدود جدا، ودخلي من المسرح والسينما قليل، و تأزم وضعي المالي بعد حمل زوجتي في ابنتي دنيا فبدأت العمل في أعمال لم أكن راضي عنها بشكل كافي، وشاركت في العديد منها لدرجة أن من كثرة العمل كنت أنام في المشهد وهذا الموقف حدث امام زميلي الفنان أحمد بدير".

صلاح عبدالله: "زوجتي باعت شبكتها لمساعدتي في مشواري"

صلاح عبدالله تحدث عن الدور المهم لزوجته في دعمه ومساندته في مشواره فقال: "زوجتي قررت بيع شبكة زواجنا من أجل شراء تليفون فوري للحصول على الأدوار التي تقدم لي للمشاركة في الأعمال الفنية وكان هذا الهاتف باهظ الثمن في ذلك الوقت، وكنت أوافق على مشهد أو ثلاث مشاهد في العمل ولذلك اعتبر ابنتي دنيا دوت الخليج وش السعد بالنسبة لي".

صلاح عبدالله كشف عن رضاه لما وصل إليه، وأنه كان يحلم بأن يتصدر اسمه الأعمال الفنية لكن لم ينجح في هذا، واشار أنه أهتم بالمحافظة على الأدوار التي يترشح لها حتى لو كان بطل ثاني أوثالث فقال : "لا انزعج من عدم تقديم أعمال من بطولتي المطلقة، لكن كان هناك محاولات في أكثر من عمل، وكان اسمي هو الأول في بعضها لكنها لم تحظى بنجاح كبير، ولا انكر أن الجميع وأنا منهم يحلم بالقمة، لكن ما ادركته أن عدم وصولي للقمة لا يعني عدم المحافظة على موقعي حتى لو كنت بطل ثاني أو ثالث، وهناك العديد من النجوم نالوا شهرة واسعة في عمر متأخر، وفي النهاية أشعر أنني حققت ما يقارب من 60% من أحلامي في المجال الفني".

صلاح عبدالله: محمود مرسي غنى من أشعاري في مسلسل "أبو العلا 90"

صلاح عبدالله أكد أنه اعتذر عن أكثر من عمل بسبب وجود بعض النجوم الذين لم يرتاح في العمل معهم في أعمال سابقة، وأوضح أن فكرة الانتقام من أي شخص ظلمه لا تراوده على الاطلاق فقال: "ليس لدى رغبة في الانتقام من أي شخص تسبب في الظلم لي، وأقاوم هذا الشعور بقوة، وقد حدثت الكثير من الخلافات بين العديد من الزملاء، ومن أجد منهم أن التعامل معه صعب، أقدم اعتذاري عن أي عمل قد يجمعني به بعد ذلك، وقد ضحيت بأدوار أحببتها كثيرا بسبب هذا".

صلاح عبدالله أشار إلى كتابته لأغنية قام بغنائها الفنان الراحل محمود مرسي في مسلسل "أبو العلا 90" وذلك بعد طلب من المخرج محمد فاضل فقال صلاح عبدالله: "انا السبب في غناء الفنان الراحل محمود مرسي في مسلسل (أبو العلا 90)، المخرج محمد فاضل طلب مني أن اكتب أغنية في مشهد يجمعني مع الفنان محمود مرسي، وأن اذهب للموسيقار هاني شنودة من أجل وضع الألحان لها، وكان هذا بعد توقفي لفترة طويلة عن كتابة الأشعار، لكن وافقت وكان يوم صعب بالنسبة لي، وغنى الفنان محمود مرسي الأغنية مع مجموعة من الأطفال".