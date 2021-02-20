بإطلالة مبهجة.. رانيا منصور تخطف قلوب متابعيها على إنستجرام

حرصت الفنانة رانيا منصور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.

تألقت رانيا منصور في الصورة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت بليزر وذا أكمام طويلة باللون الأسود وبنطال شيفون باللون الكحلي الذي يحمل نقوشات لامعة مما كشف عن رشاقتها.

وأنتعلت رانيا منصور حذاء أنيقا ذا كعب عالي باللون الأسود، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات ولكنها أعتمدت على البساطة وعدم المبالغة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا منصور على خصلات شعرها القصير المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها.

يذكر أن آخر اعمال رانيا منصور مسلسل "أسود فاتح" وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يناقش القضايا العصرية، بطولة نخبة من الفنانين من بينهم هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، رانيا منصور، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، تأليف أمين جمال، ومن إخراج كريم العدل.

أسود فاتح هو مسلسل لبنانى مصرى يحكى قصة رانيا خطاب التى تمثلها هيفاء وهبى وهى سيدة من عائلة خطاب وهى من أكبر عائلات خطاب، وهم من أصحاب المصانع والشركات وتصدير المواد الغذائية وخلال أحداث المسلسل تحدث لها أزمة مالية حتى تفلس، وتلجأ إلى زاهر صدقى الذى يقوم بدوره الممثل ناصر سيف وهو صاحب أكبر قناة فضائية، وتحاول أن تعمل معه شركة مشتركة بينهم.