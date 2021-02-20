"مرات الشهيد" أغنية وطنية جديدة لأمنية حسن ومحمد وديع 

إنتهت الفنانة الشابة أمنية حسن من تسجيل أغنية جديدة وصفتها بانه عمل وطني انساني بفكرة جديدة لم يتم تقديمها من قبل بعنوان “ مرات الشهيد”.

وهي من كلمات الرائد بالمعاش محمد وديع الذي كتب من قبل "قالوا ايه علينا دولا " و "احنا مش بتوع حداد”.

الأغنية ألحان أمنية حسن وتوزيع محمود شعراوي وتسجيل و هندسة صوتية بيشوي مجدي وتم تسجيلها في ستوديو click

في الوقت نفسه تستعد أمنية لطرح أول ألبوم غنائي لها بعنوان "بنوتة" وهو مكون من ثماني أغاني، تعاملت فيه مع عدد كبير الملحنين منهم محمد جوليو واسلام الابتي ومصطفى أمين واسلام رفعت ويحيى مهدي.

وتتعامل مع عدد من الموزعين منهم أمجد معتز وحسام سعيد واسلام رفعت ويحيى مهدي وأحمد ايهاب.وعدد كبير من الشعراء منهم محمد ابراهيم وأحمد عبدالنبي ومحمد حسن معوض وأحمد معتز ومحمد جابر وسلمى رشيد.وسيتم تصوير أغانيه في الفترة ما بين شهري يناير وفبراير القادمين.وكانت أمنية قد طرحت مؤخرا فيديو كليب بتقنية الجرافيكس لأغنيتها عشم إبليس وهي من كلمات محمد ابراهيم والحان اسلام علي وتوزيع امجد معتز. ومصنوعة بتقنية ال motion graphic من تنفيذ حسن جاد. وتستعد أمنية قريبا لطرح فيديو كليب جديد لأغنيتها " بنوتة".

وهي من كلمات سلمى رشيد وألحان وتوزيع إسلام رفعت وتم تسجيلها ف استوديو click sound وهندسة صوتية ل بيشوي مجدي.وتقول أمنية أن الأغنية تصف حالة حب من بنت لحبيبها.الفيديو من إخراج ميدو منيب وسيتم تصويره بين القاهرة والإسكندرية.الأغنية سيتم طرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي واليو تيوب. ..الجدير بالذكر أن أمنية حسن من مواليد الكويت تخرجت من طب عين شمس دفعة ٢٠١٣.وهي تغني منذ فترة طويلة ولم تكتفي بالغناء بل تهوى التمثيل أيضا وحصلت على جائزة أفضل صوت وأفضل ممثلة بجامعة عين شمس لفترات طويلة.و احترفت الغنا منذ عام ٢٠١٢ .وكونت فرقتها عام ٢٠١٦ .وتجمع أمنية في غنائها بين ألوان الموسيقى المختلفة من شرقي ل لاتين وجاز عربي.