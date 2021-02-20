أخبار الفن.. تفاصيل التحرش بـ بدرية طلبة.. وخطوبة محمود الخيامي

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:

نشر الملحن محمود الخيامي، صورًا عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، من حفل خطبته الذي تم مؤخرًا على فتاة من خارج الوسط الفني.

توصل موقع «دوت الخليج» إلى الحساب الشخصي للشخص المتحرش بالفنانة بدرية طلبة، التي قامت في الساعات القليلة الماضية بفضحه عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

فاجأت الفنانة بدرية طلبة جمهورها ومتابعيها، بحذف منشور فضح المتحرش بها، الذي سبق ونشرته قبل ساعات عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

تدهورت حالة والدة الإعلامية رضوى الشربينى، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذى استدعى دخولها غرفة رعاية مركزة ووضعها على جهاز تنفس صناعى .