بسبب بيومي فؤاد وماجد الكدواني.. شاهد رقصة إيناس مكي على أغنية أخواتي

نشرت الفنانة ايناس مكى مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تيك توك حيث تتحدى بيومى فؤاد وسيد رجب وماجد الكدوانى بطال فيلم وقفة رجالة فى الرقص على أغنية "أخواتى".
وقالت إيناس مكى: "تحدي بيومى فؤاد وماجد الكدوانى وسيد رجب وشريف الدسوقى فى إخواتى".
وكان فريق عمل فيلم "وقفة رجالة" ظهروا فى احد الفيديوهات وهما يرقصون على انغام اغنية اخواتى وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل الواسع عن عرضها.
الفيلم انطلق فى دور العرض السينمائية يوم 14 يناير الماضي، وهو من بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص.
وقفة رجالة تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.
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