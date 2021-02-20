بعد أزمة الصعايدة .. رانيا يوسف ترد بقوة على تامر أمين .. تفاصيل

نشرت الفنانة رانيا يوسف تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" ترد فيه بقوة على تصريحات الإعلامى تامر أمين التى أساء فيها إلى أهل الصعيد.

وقالت رانيا : "(هدى شعراوي - المنيا - صعيد مصر)، (ثريا حلمي - المنيا - صعيد مصر)، (سامية جمال - بني سويف - صعيد مصر)، (سناء جميل - المنيا - صعيد مصر)، (كريمة مختار - أسيوط - صعيد مصر) (الدكتورة عواطف عبدالرحمن - أسيوط - صعيد مصر).. تحية للمرأة الصعيدية التي شرفت مصر في جميع المجالات".

وعلى مدار 3 أيام متواصلة ، تصدر اسم الإعلامي تامر أمين مواقع البحث وتريند السوشيال ميديا في أعقاب أزمته التي تلفظ فيها بكلمات مهينة لـ الصعايدة ، وهو ما تسبب في وقف برنامجه في قناة النهار وخصم راتب شهر منه للتبرع به لإحدى المؤسسات الخيرية.

لم يتوقف الأمر على خصم شهر وإيقاف البرنامج فقط، بل ينتظر تامر أمين جلسة محاكمة يوم 20 مارس، وحددت محكمة جنح مدينة نصر، جلسة 20 مارس المقبل، لمحاكمة الإعلامى تامر أمين بتهمة سب وقذف الشعب المصرى وإهانته، في الجنحة المباشرة التى تقدم بها المستشار أشرف ناجى ضده بعد الحلقة التى شهدت تجاوز ضد الشعب المصرى.

وقررت هيئة مكتب المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، وقف برنامج الإعلامى تامر أمين إلى حين استدعائه والتحقيق معه يوم الاحد القادم، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التى تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية، واكد المجلس الاحترام الكامل لأهالى الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة. وقال المجلس فى بيان عاجل، إنه يجرى فى الوقت الراهن رصد دقيق حول جرائم النشر غير الأخلاقية، بجانب الشكاوى التى تلقاها من المواطنين ومن ذوى الشأن، وكلها تستنكر الخوض في سمعة وأعراض المواطنين البسطاء جريًا وراء جذب الجمهور، دون الوضع في الاعتبار أنهم ينتهكون حرمات مقدسة، ويستبيحون أعراضًا لم تثبت إدانتها، ويسيئون إلى حرية وسائل الإعلام المفترض أن تدافع عن الأبرياء ولا تنتهك الدستور والقانون والقواعد التى تحظر الخوض فى السيرة الشخصية دون سند أو دليل.