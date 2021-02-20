أسرة فيلم آل هارون تحتفل بانطلاق أول يوم تصوير .. صور

احتفلت أسرة فيلم "آل هارون" اليوم السبت، بانطلاق تصوير المشاهد الأولى من أحداث الفيلم، بحضور جميع صناع العمل، مع المنتج حسنى محمود الذى تواجد فى لوكيشن التصوير من أول اليوم برفقة أبطال الفيلم.

وجمعت مشاهد اليوم الأول من تصوير " آل هارون " كل من الفنان منذر رياحنة وعبير صبرى ومحمد عز وأحمد عبد الله محمود وحمدى هيكل، واستمر التصوير من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشر بعد منتصف الليل.

وخلال الاستراحة جمع المنتج حسنى محمود أبطال الفيلم والقائمين على الإنتاج من بينهم محمود شاذلي، وإدوارد نبيل وباهر الشافعي، والمشرف العام على الإنتاج، محمد كمال، المدير العام لشركة مومنت برودكشن، وذلك لتقطيع تورته الاحتفال ببدء تصوير المشاهد الاولي من فيلم "آل هارون"، واستمر الحفل ما يقرب من ساعة ثم تم استأنف النجوم بعدها التصوير.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة والأكشن حول تشكيل عصابي وخلاف ينشب بين مجموعة من تجار الآثار ينتج عنه نزاعات دموية .

"آل هارون" من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن للإنتاج الفنى للمنتج حسنى محمود ، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنان إيهاب فهمي ومنذر رياحنة، عبير صبرى، أحمد وفيق ، ومحمد عز، احمد عبدالله محمود، امير صلاح الدين، وهاجر الشرنوبى والفنان حمدى هيكل وغيرهم من النجوم.