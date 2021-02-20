وقابل إعلان البدء فى تحضيرات الجزء الثانى من مسلسل لؤلؤ بالرفض من قبل المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاءت أبرز التعليقات "ازاى جزء تانى وأبطال المسلسل ماتوا واتسجنوا، لأ كفاية مش عايزين، متعملوش جزء تانى هتخسروا فلوسكم، مش عايزين أى اجزاء تانى، كفاية كده متتعبوش نفسكوا".
يذكر أن مسلسل "لؤلؤ" انتهى عرضه على قناة ON، وهو من بطولة مى عمر وأحمد زاهر ونرمين الفقى وإدارد ونجلاء بدر، وعدد آخر كبير من الفنانين، سيناريو وحوار محمد مهران، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج محمد عبد السلام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجمهور يهاجم صناع مسلسل لؤلؤ بعد الإعلان عن تحضير الجزء الثاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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