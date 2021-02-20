يفتتح د. خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، فى السابعة مساء يوم الأربعاء المقبل معرض الفن التشكيلى " الأثر " للدكتور اسلام زكى بقاعة راغب عياد بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك والذى يستمر حتى الحادى عشر من مارس المقبل تحت رعاية د. ايناس عبدالدايم وزير الثقافة .
يتضمن المعرض 35 لوحة تشكيلية تتضمن أثر العلاقات الانسانية و الشخصيات التى التقى بها وتوقف الحياة فى الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا ومدى أثر الذكريات التى جمعته بهذه الشخصيات .
يذكر أن د. اسلام زكى هو استاذ التصميم بكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان ورئيس الادارة المركزية للوسائط التكنولوجية بالهيئة العامة لقصور الثقافة .. وأقام عدد كبير من المعارض الشخصية والجماعية وله العديد من المقتنيات الفنية بوزارة الثقافة المصرية و لدى جامعة كيت لإقليم أوديسا بالهند وحصل على عدد من الجوائز من أكاديمية البحث العلمى ووزارة الشباب والرياضة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس قطاع الفنون التشكيلية يفتتح معرض "الأثر".. الأربعاء المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.