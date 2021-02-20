وظهر خالد جواد في الفيديو وهو يتناول التفاح والموز والبيتزا، دون الشعور بالطعم إطلاقًا.
وحذر خالد جواد، أصدقاءه والمخالطين له، بضرورة توخي الحذر، بعد إصابته بكورونا، وضرورة اتخاذهم الإجراءات الاحتزارية اللازمة.
وفي سياق آخر، يشارك خالد جواد حاليًا في فيلم" شريط 6"، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ محمود حمدان، بطولة خالد الصاوي، أحمد خالد صالح، خالد أنور، نانسي صلاح، طارق عبدالعزيز، وفاء عامر.
وعرض لخالد جواد مؤخرًا برنامج "المصحة" عبر قناة"ON"،وهو برنامج كوميدي ساخر، تدور فكرته حول شخص له شعبية كبيرة في المجتمع، ويحاولون معرفة السبب وراء دخوله المصحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة المذيع خالد جواد بـ فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.