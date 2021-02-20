نبيلة عبيد تكشف عن أصعب أدوارها على الشاشة الفضية.. فيديو

كشفت النجمة نبيلة عبيد، عن أحد أصعب الأدوار التي جسَّدتها على الشاشة الفضية والتي كانت من خلال شخصية "كريمة" فى فيلم "توت توت"، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام"

ونشرت نبيلة عبيد مشهد من أحداث الفيلم وكتبت قائلة: "توت توت.. شخصية كريمة أحد أصعب الأدوار التي جسدتها على الشاشة الفضية، فيلم سيبقى في ذاكرة السينما المصريه، قصة وسيناريو وحوار عصام الشماع وإخراج عاطف سالم مساكم سعيد.. سينما نبيلة عبيد".

واحتفلت الفنانة نبيلة عبيد بعيد ميلادها الـ 76 الشهر الماضي التى تعد إحدى النجمات اللاتي قدمن عديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.

تزوجت نبيلة عبيد 5 مرات، كان أولها من المخرج عاطف سالم واستمر زواجهما 4 سنوات حتى وقع الطلاق عام 1967 بسبب غيرته الشديدة ورفضه لاستمرارها بالعمل فى الفن.

وفي عام 2010 كشفت نبيلة عبيد مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامجه "أنا والعسل" أنها تزوجت سرًّا من المخرج أشرف فهمي.

أما الزيجة الثالثة لنبيلة عبيد فكانت من أسامة الباز مستشار الرئيس الأسبق مبارك، وصرحت في لقاء ببرنامج "واحد من الناس" بأن زواجها منه كان أطول فترة زواج في حياتها، مشيرة إلى أنه زوجها الخامس، وأوضحت أنها تعلمت منه الكثير، وقضت معه أجمل أيام حياتها.