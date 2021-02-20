مطربو الراب يتصدرون تريند اليوتيوب .. تفاصيل

ونرصد لكم فى السطور التالية أبرز التفاصيل:
مروان موسى مش أوكيه
احتل مطرب الراب مروان موسى تريند رقم 1 عبر اليوتيوب بـ تراك "مش اوكيه" وحقق أكثر من 400 الف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحه.
وأطلق مغني الراب مروان موسى أول ألبوماته الغنائية "فلوريدا"، والذي يضم في جعبته 13 أغنية مختلفة ظهرت بشكل فيديو كليب.
وضم الألبوم الجديد 13 أغنية مختلفة، من بينها "بيلا"، "حصري"، و"رقص مال"، بجانب "شيراتون" و"شكرًا" و"دروجبا"، إضافة إلى "دساني" و"ربع قرن"، وقرر مروان موسى أن يفتتح العام الجديد بإطلاق كافة أغنياته دفعة واحدة على اليوتيوب وكافة المنصات الرقمية، بالتعاون مع شركة "ذا بيسمنت ريكوردز"، التي تولت مهمة توزيعه رقميًا، بعد تشويق جمهوره بالبرومو الدعائي لأغنية "فلوريدا" بشكل فيديو كليب قصير، قام ببطولته الفنان أشرف عبد الباقي، وظهر في الكليب بشكل خاص مشوقا المشاهدين للألبوم نفسه، عبر مشهد استعداده لدخول باب عالم فلوريدا.
ويعد مروان أول مغني راب مصري يطلق ألبوما غنائيا طويلا يضم "دستة" أغنيات، يمزج فيها بين ألوان موسيقية متنوعة المذاق بالاتكال على تيمة "التراب راب الشرقي" وتوليفة إيقاعية مثيرة.
أبيوسف Megatron
تصدر تراك "Megatron" لمطرب الراب أبيوسف تريند موقع الفيديو اليوتيوب واحتل التريند رقم 2
وحقق تراك Megatron أكثر من 200 الف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحه عبر قناته الرسمية باليوتيوب .
ومن ناحية اخرى شارك أبيوسف كلا من الفنان محمد سعد والفنانة دينا الشربينى فى حملة دعائية لصالح احدى شركات الاتصالات الشهيرة .
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