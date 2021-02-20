عبير صبري تكشف لـ دوت الخليج طبيعة شخصيتها في فيلم آل هارون

كشفت الفنانة عبير صبرى عن بعض ملامح دورها فى الفيلم الجديد والذى يحمل اسم "آل هارون" حيث تقوم بتصوير دورها في حاليًا، بعد انطلاق أول يوم تصوير منذ أيام.

وقالت "عبير" فى تصريح لـ "دوت الخليج": لا أرغب فى الحديث عن تفاصيل الشخصية كثيرًا ولكن كل ما يمكن قوله إنها شخصية مليئة بالتفاصيل والأسرار والغموض.

وأعربت "عبير" عن سعادتها بالتعاون مع شركة الإنتاج فى أول تجربة لها فى السينما وتعتبر هذا الأمر نوع من التحفيز والجدية لتقديم أعمال جيدة فى البدايات وأن هذا الأمر لا يقلقها مطلقاً سواء التعامل مع مخرج لأول مرة أو شركة إنتاج أو مؤلف.

وأوضحت "عبير": إن الحكم بالنسبة لها هو العمل الجيد وهو الذى يجذبها بغض النظر عن الأشخاص فى العمل، وأن كان هذا أمر ضرورى أيضًا ولكن ياتى فى المرتبة الثانية.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة والأكشن حول تشكيل عصابي وخلاف ينشب بين مجموعة من تجار الآثار ينتج عنه نزاعات دموية.

"آل هارون" من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن للإنتاج الفنى للمنتج حسنى محمود، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنان إيهاب فهمي ومنذر رياحنة، عبير صبرى، أحمد وفيق، ومحمد عز، أحمد عبدالله محمود، امير صلاح الدين، وهاجر الشرنوبى والفنان حمدى هيكل وغيرهم من النجوم.