هل تفوقت "لؤلؤ" على الجميع؟..لعبة المشاهدات بين مي عمر وياسمين صبري وريهام حجاح

مي عمر حققت نجاحا كبيرا بعد عرض مسلسل "لؤلؤ" الذي يعتبر هو أول بطولة مطلقة لها، نجاح مي عمر جعلها في دائرة االاهتمام وكذلك المقارنات مع أكثر من نجمة خاضت بطولتها الدرامية الأولى ومن بينهن الفنانة ياسمين صبري، وريهام حجاج، ودينا الشربيني، فما دوت الخليج الأرقام التي استطاعت كل منهن أن تحققها في بطولتها الأولى وحجم تأثير حلقات أعمالهن وتصدرها للتريند.

مي عمر تحقق مليار مشاهدة من خلال مسلسل "لؤلؤ"

"لؤلؤ" المسلسل الأحدث للفنانة مي عمر أعلنت الشركة المنتجة له عن نجاح كبير من ناحية الأرقام حيث بلغت عدد مشاهدات مقاطع المسلسل على كل من "فيس بوك" و"يوتيوب" ما يقارب من مليار مشاهدة في ٤٠ حلقة تم عرضها، في وقت يرشح البعض العدد للزيادة، هذه النجاح للعمل الأول للفنانة مي عمر جعل مسلسلها الجديد في مقارنة مع الأعمال الأول لكل من الفنانة دينا الشربيني، وياسمين صبري، وريهام حجاج، والتي عرضت لهن في السنوات الماضية، وطرح العديد من التساؤلات عن حجم أرقام مشاهدات هذه الأعمال.

البرومو الأعلى مشاهدة في الأعمال الأولى للنجمات الأربعة

من ناحية الأرقام من الصعب قياس ومقارنة عدد مشاهدات الأعمال لكل من الفنانة ريهام حجاج، وياسمين صبري، ودينا الشربيني، على "فيس بوك" و"يوتيوب"، لكن من الممكن أن تقارن نسبة مشاهدة الإعلانات الأولى لهذه الأعمال وكيف استقبلها الجمهور فالإعلان الرسمي لمسلسل "لؤلؤ" للفنانة مي عمر حقق عند عرضه على "يوتيوب" أكثر من مليون و300 ألف مشاهدة، وهو يعتبر الرقم الأضخم بين الأعمال النجمات الأربعة على "يوتيوب".

بينما استطاع إعلان مسلسل "فرصة تانية" للفنانة ياسمين صبري أن يحقق ما يقارب من مليون مشاهدة على القنوات الرسمية لكل من "cbc" و"dmc" و"one"، عند عرضه قبل بداية شهر رمضان الماضي، ويعتبر هو الإعلان الثاني من حيث الأرقام بعد أعداد مشاهدة مسلسل "لؤلؤ".

إعلان مسلسل "لعبة النسيان" للفنانة دينا الشربيني حقق ما يقارب من 169 ألف مشاهدة على "يوتيوب"، وهو قد تم عرضه في رمضان الماضي، وإن كانت البطولة الأولى للفنانة دينا الشربيني في مسلسل "مليكة" وقد حقق الإعلان الأول للمسلسل ما يقارب من 163 ألف مشاهدة عند عرضه على "يوتيوب"

"كارمن" هو أول الأعمال شاركت فيها الفنانة ريهام حجاج كبطلة أولى في عام 2019، وقد حقق الإعلان مشاهدات تقارب 55 ألف مشاهدة حيث عرض على كل من قناة "cbc" و"cbc دراما" و"زي ألوان"، في وقت حقق آخر عمل شاركت فيه ريهام حجاج وعرض في شهر رمضان الماضي وهو "لما كنا صغيرين" أكثر من 129 ألف مشاهدة على "يوتيوب".

نجمات يتصدرن التريند بسبب أعمالهن الأولى

ياسمين صبري كانت من أبرز النجمات التي تصدرت كل من تريند جوجل وتويتر أثناء عرض مسلسل "فرصة ثانية" في شهر رمضان الماضي، وقد تصدر العمل اهتمام الجمهور والتريند أكثر من مرة خلال الشهر الكريم، كما تصدرت العديد من المشاهد الفيديوهات الأكثر مشاهدة على "يويتوب" وتحديدا المشاهد التي جمعت كل من الفنانة هبة مجدي ودياب.

أما بالنسبة لمسلسل الفنانة دينا الشربيني "مليكة" الذي عرض في شهر رمضان 2018، ورغم تحقيقه نجاح وقت عرضه لكنه لم يصل للأرقام الضخمة التي وصل إليها كل من مسلسل "لؤلؤ" و"فرصة ثانية" من حيث الانتشار الواسع من ناحية تصدر "التريند" واهتمام الجمهور بكافة تفاصيله، وهذا هو حال مسلسل ريهام حجاج "كارمن" الذي وصل عدد حلقاته لـ60 حلقة وعرض خارج السباق الرمضاني، ولم ينال شعبية أي من العملين.