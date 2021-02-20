صور زارا البلوشي تحتفل بعقد قرانها بعد مرور عامين على طلاقها

زارا البلوشي كشفت عن عقد قرانها خلال الساعات الماضية بشكل مفاجئ حيث استقبلت تهاني العديد من متابعيها، كما نشرت صورة من تحضيرها لهذه المناسبة السعيدة.

زارا البلوشي تكشف عن عقد قرانها

زارا البلوشي استقبلت تهاني متابعيها بمناسبة عقد قرانها والذي لم تكشف عنه إلا من خلال ردها على هذه التهاني وتأكيدا لهذه الأخبار، فلم تكشف زارا البلوشي في الأسابيع الماضية عن أي تفاصيل عن وقوعها في قصة حب جديدة، وكان أحد المتابعين عبر حسابها على "تويتر" قد وجه لها رسالة تهنئة بهذه المناسبة فكتب: "مبروك للنصراويه زارا البلوشي بمناسبة عقد قرانها"، مما جعلها ترد على هذه التهنئة وتكتب: " الله يبارك فيك".

زارا البلوشي: "من اليوم بدأ العد التنازلي لحياة العزوبية"

زارا البلوشي النجمة العمانية التي برزت في الدراما الخليجية، قد نشرت خلال الساعات الأخيرة أكثر من فيديو قبل عقد قرانها وكشفت فيه عن اقتراب توديعها لحياة العزوبية وزواجها، لكن تحفظت على الكشف عن تفاصيل تخص عقد القران أو نشر صور لزوجها لكنها تمنت التوفيق لنفسها في خطوتها فكتبت: "من اليوم بدأ العد التنازلي لحياة العزوبية، قريبا بكون عروسة، توفيق يارب"، زارا البلوشي كشفت كذلك عن علاقة الحب التي جمعتها بزوجها والتي أكدت أنها تحبه بشكل مبالغ فيه مشيرة أن السبب في ذلك لكونه جاء في وقت لم تكن تفكر فيه بالارتباط من جديد أو خوض تجربة الحب والزواج، وأكدت أنها اكتفت بهذا الحب عن كل شيء آخر فكتبت: "لانك جئت في الوقت الذي كنت ارفض فيه الحب احبتتك أكثر مما ينبغي"، وأضافت زارا البلوشي: "اخترت حبك عن حب البقية واكتفيت".

"بخور القصائد" أحدث الاعمال الدرامية للفنانة زارا البلوشي

زارا البلوشي اعلنت في عام 2019 انفصالها عن المخرج السعودي سمير عارف وذلك بعدما ردت على استفسار إحدى المتابعات عن عدم ظهورها مع زوجها حيث أكدت أنها منفصلة، وكانت الفنانة زارا البلوشي قد تزوجت من المخرج سمير عارف عام 2014 بعد قصة حب جمعتهما ولم يرزقا بأطفال، وقد كشفت الفنانة زارا البلوشي في الشهور الماضية عن إصابتها بفيروس كورونا، وأوضحت لمتابعيها تفاصيل حالتها وأنها عاشت فترة من العزل المنزلي حتى عادت لتعلن شفائها بشكل تام وعلقت عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي وكتبت:" الحمدلله خلصت من كورونا وعدت بسلامة".

زارا البلوشي تنتظر عرض مسلسل "بخور القصائد" في شهر رمضان القادم، وهو أحد الأعمال الجديدة التي تشارك في بطولتها مع مجموعة كبيرة من النجوم، وكانت زارا البلوشي قد شاركت في بطولة مسلسل "الميراث" الذي حصل على جائزة أفضل إنتاج تليفزيوني في الشرق الأوسط في عام 2020.