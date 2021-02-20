نور الغندور ترتدي الزي "النوبي" وتحتفل بعيد ميلاد والدها في أجواء احتفالية بأسوان ..صور وفيديو

نور الغندور احتلفت بعيد ميلاد والدها بشكل مميز أثناء تواجدها مع أسرتها في مصر وتحديداً في محافظة اسوان، ونشرت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت العديد من الصور والفيديوهات أثناء اجازتها في وطنها وكان لافتا ارتدائها للزي النوبي التراثي.

نور الغندور تحتفل بعيد ميلاد والدها في أسوان

نور الغندور ظهرت خلال الساعات الأخيرة في العديد من الصور والفيديوهات المتداولة من عيد ميلاد والدها الذي احتفلت به مع أسرتها أثناء تواجدهم في مدينة أسوان بمصر، وظهرت الفنانة المصرية مع عائلتها وهي تفاجئ والدها بهذا الحفل وترقص على أغنية عيد الميلاد "انزل يا جميل" للفنان وليد توفيق، وبدت كعكة عيد الميلاد مميزة والتي تميزت بصورة أفراد أسرة الفنانة المصرية، فيما تفاعل الحاضرون مع أجواء الحفل الذي أحيته فرقة استعراضية ترقص على أنغام الموسيقى النوبية، وشهدت المناسبة ايضا تقبيل والد نور لجبين ابنته والتقاطه العديد من الصور معها.

نور الغندور ترتدي الزي النوبي أثناء زيارتها لمصر

نور الغندور نشرت في الساعات الماضية أيضا العديد من الصور والفيديوهات أثناء اجازتها في مدينة أسوان بينما تواجدت الفنانة المصرية خلال الأيام الماضية في العاصمة القاهرة قبل أن تتجه إلى أسوان وحرصت على التقاط أكثر من فيديو اثناء زيارتها للعديد من الأماكن السياحية هناك والتي من بينها متحف النوبة في أسوان، وارتدت الزي النوبي خلال الزيارة.

نور الغندور تنتظر عرض فيلم "يا بعده"

نور الغندور لم تعلن حتى الآن عن المشاركة في أعمال درامية جديدة في رمضان 2021، حيث كان آخر عمل شاركت فيه هو مسلسل "دفعة بيروت" والذي عرض في الأسابيع الماضية على منصة "شاهد" وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

نور الغندور تنتظر كذلك عرض فيلم "يا بعده" الذي قامت بتصويره منذ فترة ولم يتم عرضه نظرا للظروف التي فرضتها أزمة فيروس كورونا ، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنان بشار الشطي، وأحمد البارود، وإنتصار الشراح، وليالي دهراب، وعبدالعزيز النصار، والعمل من تأليف علياء الكاظمي، وإخراج لؤلؤة عبد السلام.

يذكر أن نور الغندور ردت على الشائعات التي ترددت حول إصابتها بالسرطان وذلك بعدما حلت ضيفة على برنامج "The Insider بالعربي" الذي يعرض عبر شاشة دبي، حيث أكدت أنها لم تصب بالسرطان كما روج البعض وتحديدا بعد انتشار فيديو لها قبل حوالي 3 أعوام في أحد البرامج، وبكت عند حديثها عن مرضها، مما جعل البعض يعتقد حينها أن بكائها بسبب إصابتها بمرض السرطان، ولم تكشف نور الغندور عن طبيعة المرض الذي أصيبت به وقتها لكنها أكدت أن المرض موجود لدى حوالي 85 بالمائة من البشر، لكنه ليس سرطانًا كما ادعى البعض.