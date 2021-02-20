افتتاح “مكتبة الحروف الكبيرة” بالعاصمة الفرنسية باريس لذوي البصر الضعيف

باريس -العمانية:

افتتحت في العاصمة الفرنسية باريس أول مكتبة مخصصة لذوي البصر الضعيف تحمل اسم (مكتبة الحروف الكبيرة).

وتشتمل المكتبة على أكثر من 600 كتاب من جميع الفئات طُبعت خصيصا لجمهور القرّاء الذين يعانون من ضعف في البصر. وتضم (مكتبة الحروف الكبيرة) عددا من الروايات الملونة وغير الملونة والقصص وكتب الأدب الفرنسي والأجنبي للقرّاء وهي تابعة لمجموعة تضم أيضا داري نشر بالحروف الكبيرة. وأشارت آنياس بينستوك مديرة التحرير في المجموعة إلى أن الكتب تجري إعادة طباعتها بالحروف الكبيرة بعد الحصول على التراخيص القانونية المتعلقة بحقوق

النشر موضحةً أنه أُجريت اختبارات قبل أربع سنوات على أشخاص ضعيفي البصر بهدف إيجاد وسيلة لإدماج مختلف المعطيات الكفيلة بتحسين الإخراج الموجه لهذا الجمهور الخاص. وحرصت إدارة المكتبة على إيجاد إخراج ملائم في الكتب من خلال وضع حروف واضحة بحجم كبير دون رقة أو زخرفة بهدف جعل القراءة أكثر سهولة فضلا عن إدخال مسافة مدروسة بين الكلمات والحروف.

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