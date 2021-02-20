أمير رمسيس يعلن تعافيه من كورونا

نشر المخرج أمير رمسيس تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيها عن سلبية مسحة فيروس كورونا المستجد.
وقال أمير: "نتيجة تحليل اليوم سلبية.. نحن الغاليين لا نخشى الكورونا ولا جيوش قيصر.. نخشى فقط أن تسقط السماء على رؤوسنا".
وكان أعلن المخرج أمير رمسيس عن إصابته بفيروس كورونا، لافتا إلى أن يتلقى بروتوكول العلاج اللازم للتعافي سريعا، وقال أمير رمسيس- عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك): "إيجابي كورونا.. أرجو من كل من قابلني خلال الأسبوع اتخاذ الاحتياطات".
وكانت آخر أعمال المخرج أمير رمسيس فيلم حظر (حظر تجول) بطولة إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثي، وكامل الباشا، وتم عرض الفيلم ضمن المسابقة الدولية في الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
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