زوجة صلاح عبد الله: عصبي جدا.. وبكى يوم زواج بناته

قالت السيدة نجوى زوجة الفنان صلاح عبد الله إن أهم ما يميزه الطيبة لكنه عصبي جدا في بعض الأحيان .

وأضافت نجوى أثناء حلول صلاح عبد الله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الاعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة ، أن صلاح طوال حياته لم يغضب من اى طعام قامت بإعداده .

وأضافت ان صلاح عبد الله من اصعب الايام في حياته يوم زواج بناته، مضيفة ان يوم زواج ابنته دنيا ظل يبكى طوال الفرح، وايضا يوم زواج شروق.

ووجه صلاح عبد الله، عدة نصائح لكل شخص يريد النجاح في حياته العملية بصفة عامة وفي مجال الفن بصفة خاصة.

وأضاف عبد الله، في حوار لبرنامج واحد من الناس، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء أمس الجمعة، أنه في كل المهن كل شخص يحلم بالقمة وهذا أمر رائع، متابعا أنه :"الجدعنة أني لو معرفتش تصل للقمة مباقش في القاعة، وعليك المحاولة كثيرا لكي تصل لحلمك وهدفك وتكون على القمة، وأسعى وربنا كريم".

وأكد، أن التمثيل الشيء الذي يعشقه، وحقق فيه نجاح وأثبت نفسه فيه بقدر كبير، مشيرا إلى أن مشواره الفني لم يكن سهلا وكان مليء بالصعاب.