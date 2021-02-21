ماجدة الرومي تعلن أولى حفلاتها في 2021 في القاهرة وهذه تفاصيلها

ماجدة الرومي كشفت عن أول مفاجأة فنية لها في 2021، وأعلنت عن إحيائها حفل غنائي في القاهرة بقصر القبة، في أول الحفلات التي تقام في القصر أيضاً.

ماجدة الرومي تحيي أول حفلاتها في قصر القبة بالقاهرة

وأعلنت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي عن أولى حفلاتها في عام 2021، ونشرت بوستر حفلها في القاهرة، والتي ستقام في قصر القبة حيث يفتتح أولى الحفلات التي تقام به بماجدة الرومي أيضاً، وتحيي ماجدة الرومي الحفل في يوم الجمعة 2 إبريل بالقاهرة، مع المايسترو نادر عباسي، وذلك بعد أيام من تشويقها الجمهور لمفاجأة فنية لها قريباً,

تفاصيل أول حفلات ماجدة الرومي في 2021

وعلقت ماجدة الرومي على بوستر حفلها الجديد في القاهرة على حسابها بتويتر وقالت:" ويتجدد اللقاء.. السيدة ماجدة الرومي تفتتح أولى حفلات قصر القبة، القاهرة، مصر.. يوم الجمعة 2 إبريل"، وكانت ماجدة الرومي قد نشرت مقطع ترويجي للحفل منذ أيام، ولم تكشف به عن تفاصيل المفاجأة التي تحضرها قبل أن تعلن اليوم عن عودتها للحفلات في قصر القبة.

ويعتبر قصر القبة من الأماكن التاريخية المميزة في القاهرة، والذي يعود تاريخه إلى عام 1873، وكان أحد القصور الملكية في تلك الفترة، وافتتح القصر مؤخراً لإحياء الحفلات الغنائية به، والتي تنطلق من خلال حفل الفنانة ماجدة الرومي في شهر إبريل المقبل.

أعمال ماجدة الرومي الفنية

وتعود الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي للحفلات هذا العام في القاهرة بعد توقف طويل لها بسبب أزمة فيروس كورونا، إذ بدأت العام الماضي بنشاط فني واسع وأحيت عدة حفلات ناجحة مثل حفلها في مهرجان أبو ظبي للموسيقى الكلاسيكية وحفلها في مهرجان شتاء طنطورة وغيرها قبل أن تتوقف بسبب أزمة فيروس كورونا، وطرحت كذلك أغنية منفردة بعنوان "غنوا بكل اللغات" في الصيف الماضي، وأعلنت مؤخراً عن تجهيزها لعدة أعمال غنائية جديدة لتعود بها إلى الجمهور في العام الجديد، وذلك بعد أول مفاجآتها بعودتها للحفلات الجماهيرية.