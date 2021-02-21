الأزمات تضرب مسلسل هنا الزاهد الجديد "حلوة الدنيا سكر" ومخرجه ينسحب من التصوير!

هنا الزاهد واجهت أزمة مؤخراً في كواليس مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر"، بعد عرض أولى حلقات المسلسل في الأيام الأخيرة، وذلك بعد اعلان المخرج خالد الحلفاوي انسحابه من تصوير المسلسل.

أزمة في "حلوة الدنيا سكر" بعد عرض أولى حلقاته

وفي الوقت الذي تحتفل به هنا الزاهد بعرض أولى حلقات مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر"، وعرض الحكاية الأولى من المسلسل "ساندي كراش"، واجهت أزمة داخل تصوير المسلسل بعد اعلان المخرج خالد الحلفاوي انسحابه من المسلسل بشكل مفاجيء، اعتراضاً على تغيير ترتيب عرض الحلقات تلفزيونياً، وهاجم القناة التي تنقل المسلسل وقال في تدوينة لهإنه يعتذر للمشاهدين بسبب هذا الأمر وكذلك يعتذر عن استكمال تصوير بقية الحلقات.

الخلافات تضرب مسلسل هنا الزاهد الجديد مبكراً

وتواجه هنا الزاهد أزمة داخل المسلسل بعد اعتذار المخرج عن استكمال تصوير المسلسل بعد عرض أولى الحلقات، في الوقت الذي مازالت تصور بقية الحلقات به، ولم تعلق هنا الزاهد على تصريحات المخرج وغضبه، وروجت للحكاية الجديدة من المسلسل مع الفنان محمود عبد المغني، ونشرت صورة البوستر وعلقت:" انهاردة حدوتة (الجريمة لا تفيد) مع النجم محمود عبد المغني.. شخصية راندا الجيار".

وكانت هنا الزاهد قد أعلنت أمس عن بدء عرض حكاية جديدة من المسلسل بعنوان "المتخصصة" مع الفنان الشاب أحمد سلطان، إلا انها حذفت البوستر والإعلان بعد تغير ترتيب الحلقات بشكل مفاجيء، وعادت وأعلنت عن القصة الجديدة "الجريمة لا تفيد"، وهو ما جعل مخرج العمل يعبر عن غضبه من تغيير ترتيب عرض القصص والحلقات بدون الرجوع إليه ويعتذر عن العمل.

تفاصيل مسلسل "حلوة الدنيا سكر" لهنا الزاهد

ونشرت هنا الزاهد صورة لها مع شقيقتها فرح الزاهد من كواليس المسلسل، إذ تشارك شقيقتها معها في إحدى قصص المسلسل، والذي يعتبر البطولة الدرامية الأولى لها، ويتكون من قصص منفصلة ويشارك بها مجموعة من النجوم وأبرزهم محمد كيلاني، وميدو عادل، وليلى عز العرب، ومحمد الشرنوبي، وحنان سليمان، وبسنت النبراوي، وياسمين رحمي، ومحمود عبدالمغني كما يظهر كذلك الفنان أحمد حاتم، والفنان أحمد فهمي زوج الفنانة هنا الزاهد الذي من المتوقع أن يكون أحد ضيوف شرف العمل.