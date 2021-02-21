تدهور الحالة الصحية لوالدة رضوى الشربيني بعد إصابتها وأسرتها بفيروس كورونا

رضوى الشربيني أثارت القلق على حالتها الصحية والنفسية خاصة بعد الكشف عن تدهور حالة والدتها الصحية ووضعها تحت أجهزة التنفس الصناعي بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

رضوى الشربيني تثير القلق بعد إصابتها ووالدتها بكورونا

وأثارت الإعلامية رضوى الشربيني القلق في الساعات الأخيرة بعد الأخبار المتداولة حول معاناتها مع أعراض فيروس كورونا، بالإضافة إلى تدهور الحالة الصحية لوالدتها ونقلها إلى العناية المركزة ووضعها تحت أجهزة التنفس الصناعي، وكذلك لعدم تعليق رضوى الشربيني حتى الآن على مواقع التواصل وكشف تطورات حالتهم الصحية، وغابت عن حساباتها بمواقع التواصل منذ الإعلان عن إصابتها وأسرتها بفيروس كورونا.

أسرة رضوى الشربيني تكشف الحالة الصحية لوالدتها

ونشرت ابنة خالة رضوى الشربيني، تطورات الحالة الصحية لخالتها وطلبت الدعاء لها بعد وضعها تحت التنفس الصناعي، وقالت في تدوينة لها على فيسبوك:" نحن لا نملك الا الدعاء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك يا خالتو هالة ويعافيك من كل سوء.. برجاء الدعاء المكثف بإخلاص وصدق بالشفاء العاجل خالتو هالة علي جهاز التنفس الصناعي في رعاية العزل كورونا.. أذهب البأس رب الناس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما".

وأقلقت تدوينتها الجمهور بعدما اختتمتها قائلة:"الحالة حرجة أرجوكم كثفو الدعاء"، وهو ما جعل الجمهور يتضامن معها وينشرون رسائل الدعاء لوالدة رضوى الشربيني على مواقع التواصل، وسط تساؤلات من الجمهور أيضاً على الحالة الصحية لرضوى الشربيني نفسها بسبب عدم الكشف عن حالتها منذ الإعلان عن إصابتها بكورونا.

إصابة رضوى الشربيني وأسرتها بفيروس كورونا

وكان الإعلامي خيري رمضان قد كشف منذ أيام عن إصابة رضوى الشربيني بفيروس كورونا، بالإضافة إلى شقيقها ووالدتها، وقال خيري رمضان إن والدة رضوى الشربيني نقلت إلى المستشفى في العناية المركزة، وذلك بعدما أصيبت بنقص في نسبة الأكسجين، وطلب رمضان من الجمهور الدعاء لرضوى الشربيني خاصة إنها تعاني من الأعراض وكذلك والدتها التي تتواجد في المستشفى، ولم تعلق رضوى الشربيني على الأمر عبر صفحاتها بمواقع التواصل، وغابت عن تقديم برنامجها "دوت الخليج وبس" على قناة cbc.