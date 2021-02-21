لميس الحديدي تكشف حالة زوجها عمرو أديب الصحية بعد الحادث:"يعاني من آلام مبرحة ونجا بأعجوبة"

لميس الحديدي تحدثت عن حالة زوجها الإعلامي عمرو أديب بعد الحادث المروع الذي تعرض له، وكشفت آخر تطورات حالته الصحية بعد أيام من الحادث وطمأنت الجمهور على حالته في الفترة الحالية.

تطورات الحالة الصحية لعمرو أديب بعد الحادث

وتحدثت لميس الحديدي في مقدمة برنامجها "كلمة أخيرة" عن حالة زوجها الإعلامي عمرو أديب، بعد تعرضه لحادث مروع منذ أيام، وقالت إنه مازال يعاني من آلام مبرحة بسبب الحادث، وأضافت إنه تحسن والأطباء طمأنوهم على حالته الصحية بعد معاناته بعد الحادث، وقالت إن يحتاج إلى الراحة لأيام قبل عودته لعمله، وكشفت إنها عادت للظهور في برنامجها بعد الإطمئنان عليه وبعدما رأت أن حالته تسمح بتواجدها في البرنامج.

لميس الحديدي تعلق على حادث زوجها عمرو أديب

وقالت لميس الحديدي في حديثها إن زوجها عمرو أديب نجا بأعجوبة من الحادث، وأن كل من رأى صور السيارة بعد تحطمها يتعجب من نجاته، وأضافت إنه اصدطدم بسيارة محملة بأنابيب الغاز بعد توقفها فجأة أمامه، وهو ما زاد من خطورة الحادث لأنها كان من الممكن أن تنفجر في أي لحظة، ووجهت الشكر لعدد من الأشخاص والذين أسعفوا زوجها بعد الحادث ونقلوه إلى المستشفى على الفور، بالإضافة إلى كل من دعى له وتضامن معهم في الفترة الأخيرة.

عمرو أديب يقلق الجمهور بعد تعرضه لحادث

وأقلق الإعلامي عمرو أديب الجمهور في الفترة الأخيرة بعد تعرضه لحادث مروع بسيارته في القاهرة، وتداول الجمهور صوراًلسيارته المحطمة والتي زادت القلق على حالته بعدما كشفت عن حجم الحادث الذي تعرض له، ووجه عدد كبير من الجمهور والنجوم رسائل دعم ودعاء لعمرو أديب بعد الحادث ومنهم رانيا يوسف وسمية الخشاب وإليسا ونانسي عجرم وغيرهم.

ويواصل عمرو أديب غيابه عن تقديم برنامجه "الحكاية" على قناة mbc مصر، بسبب الحادث، وطمأنت أيضاً القناة الجمهور على حالة عمرو أديب وذكرت إنه سيعود قريباً، وكشف شقيقه عماد الدين أديب عن استقرار حالته الصحية وإجرائه لأشعة وفحوصات كاملة من أجل الإطمئنان على حالته الصحية وعدم إصابته بنزيف أو كسور، وكشف عن إصابته بكدمات وآلام قوية من الحادث المروع.