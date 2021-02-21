محمد مهران لـ دوت الخليج: هذا دليل نجاح مى عمر في لؤلؤ

قال محمد مهران لـ"دوت الخليج" إن مى عمر قدمت البطولة الأولى لها بشكل جيد جدا من خلال مسلسل "لؤلؤ"، لافتا إلى أن النجاح الكبير الذي حققه العمل خير دليل على تجربتها.

وأشار محمد مهران إلى أن المسلسل تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي طوال فترة عرضه، ووصل للشارع والجمهور أحبه.

وكان محمد مهران رد على انتقاد بعض الجمهور للثراء الفاحش والسريع لشخصية لؤلؤ في المسلسل الذي يحمل نفس الاسم.

وقال لـ دوت الخليج، إن ما حدث مع لؤلؤ ليس غريبا، فهناك عدد من المغنيين الشعبيين لديهم أموال مبالغ فيها، لافتا إلى أنه تواجد في أحد الحفلات المهمة ووجد بها مطرب شعبي وتاريخه ليس سوى أغنية واحدة، وسط تواجد من كبار النجوم.

يذكر أن مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.