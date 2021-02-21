أخبار السوشيال ميديا: طارق العريان برفقة عمرو دياب في أبو ظبي.. من عبقري رياضيات إلى بائع مناديل.. شريف منير ينشر صورة من أفيش الشياطين

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نشر المخرج طارق العريان صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، برفقة المطرب عمرو دياب فى ابو ظبي.

تداول رواد السوشيال ميديا فيديو لبائع مناديل فى محافظة الشرقية أبهر الحضور بذكائه وجعله حديث الميديا، بقدرته على حساب المسائل الرياضية المعقدة بسهولة وبساطة وسرعة كبيرة وكانت النتائج صحيحة مثل الآلة الحسابية

نشر النائب مصطفى بكرى صورة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وظهر فى الصورة برفقة وزير النقل المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اثناء رحلتهم الى ديروط لمتابعة انجاز محور ديروط.

قال الفنان صلاح عبد الله إنه دائما يغرد على تويتر عن النجم محمد صلاح لأنه يعتبر رمزا للكفاح والوصول للأحلام وقدوة لكل الشباب، وأطالب كل الشباب بأنها تكافح مش شرط تبقى زى محمد صلاح لكن احلم واسعى لتحقيق حلمك.

نشر الفنان شريف منير صورة له عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، من افيش فيلم " الشياطين".

وقال شريف منير تعليقا على الصورة القديمة: "من البوم الذكريات فوتوغرافيا لأفيش فيلم الشياطين".