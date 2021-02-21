تعاقدت الفنانة رانيا يوسف على المشاركة في مسلسل "عش الدبابير"، أمام الفنان مصطفى شعبان، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

المسلسل من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق. وتعاون الثنائي رانيا يوسف ومصطفى شعبان يعيد إلى الأذهان تقديمهما مطلع الألفية المسسل الشهير عائلة الحاج متولي، من بطولة النجم نور الشريف. ويناقش المسلسل مشاكل تعدد الزوجات ومشاكل الرجل الشرقي مع مشكلة تعدد الزوجات، ونال شهرة واسعة في مصر والدول العربية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تعاونهما في الحاج متولي .. رانيا يوسف تنضم إلى مصطفى شعبان في عش الدبابير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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