فيفى عبده تعود لسوشيال ميديا بقوة بعد فترة توقف بسبب المرض

ابتعدت النجمة فيفى عبده، عن السوشيال ميديا لفترة بسبب مرضها الذى جعلها تختفى عن الأنظار بعد أن كانت يوميًا تشارك متابعيها بصور لها وفيديوهات ترقص عليها من داخل منزلها، ولكن بعد تعافى فيفى عادت بقوة على إنستجرام وبدأت تنشر فيديوهاتها المعتادة التي تعود عليها جمهورها.

واليوم نشرت فيفى، صورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيفي بإطلالة شتوية وكتبت قائلة: "‏يا صباح الفل من مصر أم الدنيا عايز أقول لك الدنيا بردة أوى".

كما هنأت فيفى جمهورها بعيد الحب قائلة: "هابى فلانتين داى.. كل سنة وأنتم طيبين.. الروج الأحمر بيليق على المناسبة دى.. كل سنة وأنتم طيبن وسنة جديدة ما يكونش فيها كورونا ولا مكرونة ولا لازانيا ولا أي حاجة خالص .. بحكم أوى أوى".

وكانت الفنانة فيفي عبده نفت ما أثير على منصات السوشيال ميديا في الآونة الأخيرة حول إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها لم تصب بـ"كوفيد 19"، مشيرة إلى أنها قد تكون أصيبت بدور برد، طالبة من جمهورها الدعاء لها.

وقالت الفنانة فيفي عبده في مقطع فيديو شاركته عبر حسابها الشخصي على انستجرام نهاية الشهر الماضى :"تحية مني لكل الناس.. أولا بشكر كل الناس اللي سألت عليا وقت الشدة وكنت عيانة...الظاهر عندي دور برد عشان كنت بصور برا في الهواء.. وحشتوني جدا... وفي الحقيقة أنا برضه محتاجة الدعاء بتاعكم".