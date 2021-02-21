أريانا جراندى تطرح نسخة جديدة من ألبومها Positions

طرحت النجمة العالمية أريانا جراندى نسخة " DELUXE " من ألبومها " Positions "، وهو الألبوم الذي طرحت نسخته الأولى في أكتوبر 2020 وحصل على المركز الأول بقائمة Billboard 200، كما استطاع كليب إريانا جراند الذى يحمل اسم "positions" أن يحقق نسبة مشاهدة مذهلة على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، وصلت إلى 82 مليون مشاهدة خلال أقل من شهر، كما نال العمل أكثر من 3.7 مليون likes على "يوتيوب" .
وظهرت إريانا جراندى فى "positions" كأنها أصبحت رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية، فحسب موقع "جاست جيرد" تدور أحداث الفيديو كليب بالكامل فى البيت الأبيض، مع أريانا التى ظهرت وهى تجلس فى المكتب البيضاوى ثم يسلط الكليب الضوء أنها تعيش حياتها الطبيعية كأى امرأة تتردد على المطبخ وتقوم بأعداد بعض الأطعمة، فى جناح غرفة النوم الرئاسية تظهر جراند وهى تغنى، وأخيرا تظهر وهى تستمتع بوقتها وتتزه مع كلابها.
وأثارت جراندى ضجة بظهورها بإطلالة مشابهه تماما لجاكلين كينيدى وهو ما طرح فكرة مقارنة ستايل جراندى بكنيدى.
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