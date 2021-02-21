نادر حمدي وزوجته يخطفان الأنظار عبر إنستجرام

نشر الفنان نادر حمدي صورة جديدة له عبر خاصية "استوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر نادر حمدي في الصورة مع زوجته بألوان ملابس متشابهة، ما أثار إعجاب متابعيه. يذكر أن انهالت التعليقات على إحدى صور حفل زفاف نادر حمدي وزوجته لتهنئتهما بزفافهما، إلا أن آخرين انتقدوا ارتداء زوجته لفستان زفاف شفاف وجريء، ما أثار غضب نادر حمدي وعلق على أحد متابعيه قائلا: "هو أنا عندي سؤال لبعض الناس اللي نظرها ضعيف، إنتو بجد فاكرين إن الفستان شفاف؟ ولا إنتو بتهلكوا في أي حاجة". واحتفل الفنان نادر حمدي بعيد ميلاد زوجته ونشر أول صورة لهما بعد الزواج، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر نادر حمدي وهو يحتضن زوجته وعلق على الصورة: "كل سنة و انتي طيبة.. كل سنة وإنتي مراتي وحبيبتي". وحضر عدد كبير من النجوم مثل الممثل هاني رمزي والشاعر الغنائي تامر حسين وحاتم فهمي وعزيز الشافعي والإعلامي ممدوح موسى ونادر ونور وأحمد إبراهيم والممثل أحمد فهمي ومحمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي وتوما ومصطفى محفوظ.

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