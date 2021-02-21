أنا حمار ومبفهمش .. مخرج «حلوة الدنيا سكر» يعتذر عن عدم استكمال المسلسل



على جانب آخر اعتذر المخرج خالد الحلفاوي مخج مسلسل حلوة الدنيا سكر عن عدم استكمال اخراج باقي حلقات العمل، بسبب ما حدث من تبديل عرض الحلقات دون علمه، وكتب عبر صفحته بموقع فيس بوك قائلا: القناة اللي يتعرض المسلسل قررت إن أنا حمار ومبفهمش فغيرت ترتيب الحلقات.. وبعتذر عن إخراج باقي المسلسل بالمرة".

ويعرض المسلسل يوميًا على قناة dmc في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة 3 صباحًا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12.30 ظهرًا، بينما يعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة 11 مساء، بينما يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الخامسة صباحًا والساعة الثانية والنصف ظهرًا.

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" تدور أحداثه في 45 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندي كراش" ويشارك في بطولتهما محمد كيلاني، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبي، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويقوم بدور البطولة فيها محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها أحمد سلطان.

المسلسل من إخراج خالد الحلفاوي، ويكتبه 8 مؤلفين، وهم إياد صالح، ضياء محمد، أحمد سعد، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، والعمل إنتاج k media كريم أبو ذكري بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.