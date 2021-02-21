أحلى سنين عدت.. حنان ترك تحتفل بمرور 9 سنوات على أول لقاء يجمعها بزوجها

نشرت حنان ترك صورة جديدة لها برفقة زوجها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت حنان ترك على الصورة قائلة :" زي النهاردة من 9 سنين كان أول مرة نشوف بعض، أحلي سنين عدت وإن شاء الله اللي جي أحلى".

وكانت أنباء قد ترددت حول عودة الفنانة حنان ترك إلى التمثيل مجددا بعد 8 سنوات من الاعتزال بعد عرض عدد من السيناريوهات عليها.

وكشفت مصادر مقربة من حنان ترك انها تدرس العودة إلى التمثيل ولكنها لم تتخذ القرار النهائى في هذا الشأن.

وقالت المصادر إن حنان ترك تتمهل فى اتخاذ القرار ولم تغلق الباب تماما نحو العودة كما قيل ولكن فى نفس الوقت لا تميل كثيرا الى العودة، ولم تتلق اى سيناريوهات بنفسها ولكن فى حالة عودتها ستدرس السيناريو الذى يتناسب مع عودتها.

يذكر أن حنان ترك تركت عالم الفن منذ 8 سنوات وقررت الاعتزال ومنذ فترة قصيرة خرجت اقاويل حول عودتها أيضا، ولكنها لم ترد وتفضل الصمت التام.