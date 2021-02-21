تعيش حالة قلق.. فيروس كورونا يحاصر ياسمين عبد العزيز

تعيش ياسمين عبد العزيز حالة قلق بعدما تسرب فيروس كورونا إلى طاقم عمل مسلسلها الجديد "اللي ملهوش كبير". وأيضا: على جانب آخر، أعلن الفنان وائل عبد العزيز، شقيق ياسمين، عن اشتباه إصابته بـ كورونا، مشيرا إلى أنه سيجري خلال ساعات مسحة PCR. وتتواجد ياسمين عبد العزيز بمسلسل "اللى ملهوش كبير" لأول مرة في شهر رمضان المقبل مع زوجها الفنان أحمد العوضي. المسلسل تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، ويشارك في بطولته مجدي كامل، أحمد سعيد عبد الغني، دينا فؤاد، إيمان السيد وبدرية طلبة. وتصدرت ياسمين عبد العزيز، مؤشرات البحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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