محمد هنيدي يسترجع ذكرياته مع علاء ولي الدين وهل يقدم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة 2"؟

محمد هنيدي حفل ضيفاً على برنامج "سهرانين" مع الفنان أمير كرارة، واسترجع ذكريات بداياته الفنية وأبرز محطات مسيرته الفنية، وكذلك تحدث عن مفاجآته الفنية الجديدة.

محمد هنيدي يسترجع ذكريات صداقته مع الراحل علاء ولي الدين

وتحدث الفنان محمد هنيدي عن ذكرياته مع الراحل علاء ولي الدين، وقال إن صداقته به كانت قبل دخولهما مجال الفن والتمثيل، وتعرف عليه في معهد الفنون المسرحية، وكان يشتهر بانه خفيف الدم وكان هنيدي يشتهر أيضاً بتلك السمة بين الطلاب، لذلك تعرفا على بعضهما بسبب هذه السمعة المنتشرة، وتوطدت علاقتهما قبل أن تستمر صداقتهما إلى وفاة علاء ولي الدين.

وقال محمد هنيدي إنه تعرف بعد ذلك على الفنان أشرف عبد الباقي في بداياتهما المسرحية، وكونا ثلاثي مع علاء ولي الدين، وأضاف إنهم كانوا معاً في كل شيء وكل يوم ولا يفترقون أبداً، رغم الأعمال وانشغالهم، واستمرت صداقتهم إلى الآن وإلى وفاة علاء ولي الدين، وتحدث عن بعض ذكرياته معهما في بداياتهما الفنية.

محمد هنيدي يتحدث عن ذكريات أعماله الفنية

وتحدث الفنان محمد هنيدي في البرنامج عن أبرز محطاته الفنية، وقال إن من أبرزها عمله في مشهد مع عادل إمام في فيلم "المنسي"، وقال إنه رغم صغر الدور إلا انه أضاف إليه معنوياً وفنياً كثيراً، ولاقى رد فعل كبير وقتها، وقال أن فكرة فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" كانت من فكرته، وقدمها في مشهد قصير في فترة دراسته، وعرضها على المؤلف مدحت العدل والذي حولها إلى الفيلم، وقال إن الفيلم كان بداية نجومية جيل كامل وأبرزهم أحمد السقا وطارق لطفي وغادة عادل وهاني رمزي وغيرهم.

هل يقدم محمد هنيدي جزء جديد من "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"

وتطرق الفنان محمد هنيدي للحديث عن فيلمه "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، وقال إنه من أكثر الشخصيات المرتبطة به، وشوق الجمهور لعمل جديد من خلال الشخصية، وقال إنها ستعود للجمهور مجدداً، ولكنه لم يكشف تفاصيلها وحقيقة تقديم جزء ثاني من الفيلم أم تقديمه مرة أخرى في مسلسل، بعدما قدم نفس الشخصية في مسلسل عام 2011، وذلك بعد توقف مشروع الجزء الثاني من فيلم "ًصعيدي في الجامعة الأمريكية" مؤخراً.