آن هاثواي تفجر مفاجأة عن فيلم The Devil wears Prada

فجرت النجمة العالمية آن هاثواي مفاجأة بعد مرور 15 عامًا على عرض فيلم The Devil wears Prada، وهي أنها كانت المرشحة التاسعة لدورها في الفيلم عقب ترشيح عشرات النجمات.
ومن أهم أعمالها السينمائية فيلم Devil Wears Prada الذي جمعها بالنجمة العالمية ميريل ستريب، وهو الفيلم الذي أحدث نقلة في مشوارها السينمائي.
وحازت آن هاثاواي على جائزة أفضل ممثلة دور ثان في الأوسكار عام 2013 عن فيلمها Les Miserables ورشحت لجائزة أفضل ممثلة عن فيلمها Rachel getting married.
وتمتلك آن هاثاواي ثروة تبلغ 35 مليون دولار أمريكي، وما لا يعرفه الكثيرون عنها أنها كانت تتبع حمية غذائية النباتية لسنوات طويلة، وهي أيضًا تحمل نفس اسم زوجة الأديب العالمي وليام شكسبير.
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