السعادة هي ما أنت عليه.. نوال الزغبى توجه رسالة لـ متابعيها | شاهد

وجهت المطربة اللبنانية نوال الزغبى رسالة لجمهورها من خلال نشرها تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
وكتبت نوال الزغبى: "السعادة هي ما أنت عليه وهي تأتي من طريقة تفكيرك".
على جانب آخر، حققت أغنية "القوية" للنجمة الذهبية نوال الزغبي، 5 ملايين مشاهدة، بعد طرحها في مطلع عام 2020، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".
أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات مازن ضاهر، وألحان فضل سلیمان، وتوزیع جیمی حداد، ومیکس وماسترینج: محمد المقهور.
يذكر أن أحدث ألبومات نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغانٍ متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر، وخالد تاج الدين، وعمرو مصطفى، ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى، وتوما، وإلهامى دهيمة.
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