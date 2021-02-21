حسين الجسمي لـ محمد بن زايد : قائدي وذخري

نشر الفنان الإماراتي حسين الجسمي ، صورة مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابو ظبي عبر حسابه الشخصي انستجرام .

وعلق حسين الجسمي علي الصورة قائلا : " قائدي وذخرى ".

وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، قد رشحت حسين الجسمي لجائزة النيل للمبدعين العرب، وهي أهم وأبرز الجوائز التى تمنحها وزارة الثقافة المصرية للمبدعين من مصر ومختلف الدول العربية عقب ترشيحهم لها، وإجراء التصويت عليها.

وقال الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، إن ترشيح النجم العربى حسين الجسمى لهذه الجائزة جاء لدوره المهم والفعال فى دعم مصر عبر أغانيه الوطنية، وما قدمه للوطن من خلال مجموعة من الأغانى التى قدمها فى حب مصر والمصريين.