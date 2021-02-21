وعلقت رنا قائلة: "أعلم أن ما نمر به صعب! أنت رجلي الوحيد! أنا أحبك وأهتم بك وأحترمك يا طفلي.. الذي لم يعد طفلًا. لكن ستظل إلى الأبد وستكون دائمًا طفلي ورجلي! رغم كل ما يحدث الآن! أتمنى لك عيد ميلاد سعيد لأنك تستحقها عشان عندك أطيب وأحن قلب حبيبي ، ربنا دائما معنا يا أخي".
يذكر أن أعلنت الفنانة رنا رئيس عن وفاة جدها وأبيها منذ أيام.
وقالت رنا رئيس: "أبويا وحته مني عماد رئيس في ذمة الله".
وأعلنت رنا عن وفاة جدها أيضا عبر حسابها على إنستجرام.
وقالت رنا: "توفي إلى رحمة الله تعالي أبويا وجدي وصاحبي وكل حياتي وحبيب أيامي محمد دسوقي، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة، إنا لله وإنا إليه راجعون".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد وفاة أبيها وجدها.. رنا رئيس مهنئة شقيقها بعيد ميلاده: رجلي الوحيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.