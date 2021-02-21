شيماء سيف تنشر فيديو من كواليس مسلسل في بيتنا ريبورت

وأعربت الفنانة شيماء سيف، عن فرحتها بالنجاح الذي حققه مسلسل في بيتنا روبوت، والذي جسدت فيه شخصية إنسان آلي يدعي زومبا، مؤكده أنها تم الاستعانة بصوت غير صوتها في العمل.

وأضافت في لقائها مع الإعلامية مني الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر شاشة "cbc"، مساء أمس الجمعة، أن المقيمين على العمل وجدوا أنه من الأفضل أن يتم الاستعانه بصوت مختلف عن صوتي، مستدركة أنه: "تم حذف صوتي من السلسل تمامًا و كان معهم حق، فأنا صوتي مضحك ولن يقتنع أحد أن هذا صوت روبوت".