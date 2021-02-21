شاهد: إنجى وجدان تشارك متابعيها بصورة لها مع ريهام أيمن

نشرت إنجى وجدان صورا برفقة الفنانة ريهام أيمن وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت إنجى زجدان على الصورة قائلة " ابتسم دائما # انتي_جميلة_زي_مانتي ".

كان أول ظهور لـ إنجى وجدان كممثلة على شاشة التليفزيون عام 2006 من خلال أداء دور داليا أخت تامر في المسلسل الكوميدي (تامر وشوقيه).

كما شاركت في فيلم (اتش دبوور) وقدمت فيه دور أرواح بنت السواق والذي ظهرت فيه في شكل جديد، وأيضا ظهرت كضيفة شرف بشخصية داليا في فيلم طير أنت.