خالد العناني يتفقد فنادق مرسى علم ويلتقي بالمستثمرين والسياح

توجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لمدينة مرسى علم، عقب زيارته أمس لمدينة الغردقة، حيث بدأ جولته بها صباح اليوم بتفقد عدد من المنشآت الفندقية، كما تفقد أحد محطات تحلية المياة الموجودة بالمدينة.

وتأتي هذه الجولة استكمالا للجولات التفقدية التي يقوم بها الوزير بالمحافظات السياحية الساحلية لمتابعة مدي التزام المنشآت الفندقية والسياحية بتطبيق الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المعتمدة، والتعرف على مشاكل القطاع السياحي بها والمقترحات لدفع الحركة السياحية بها

وخلال الجولة استمع الدكتور خالد العناني لمشاكل وآراء أصحاب هذه المنشآت الفندقية ومقترحاتهم لتنشيط الحركة السياحية بالمدينة.

وأثناء جولته التقى وزير السياحة والآثار بعدد من السائحين من التشيك وسويسرا وبولندا، والذين أكدوا أن مصر دولة آمنة، مشيدين بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي لمسوها على أرض الواقع والتي يتم تطبيقها في مطار مرسى علم الدولي والفنادق التي يقيمون بها.

وأعرب أحد السائحين السويسريين عن استمتاعه بزيارة مدينة مرسى علم وبما تتمتع به من جو دافئ وشواطئ مشمسية ومناظر طبيعية خلابة ومياة صافية مما جعله يمد فترة اجازته أسبوعا اضافيا بعدما كانت اسبوعين فقط.

وأشارت إحدى السائحات التشيك إلي أن استمتاعها بالهدوء الذي تتميز به المدينة وبجوها الدافئ جعلها تقرر مد فترة إقامتها بالمدينة لمدة شهرين والقيام بمهام عملها من مدينة مرسى علم عبر شبكة الانترنت، حيث إنها تعمل في براغ من المنزل، في ظل سياسة الإغلاق المتبعة في بلدها.

وأكد أحد السائحين البولنديين إلي أن مصر تعد من أفضل الدول التي قام بزيارتها لقضاء إجازته بها، معربا عن رغبته في قضاء باقي حياته بمرسي علم.