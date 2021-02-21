رانيا يوسف بعد البراءة من "الفعل الفاضح وازدراء الأديان": القضاء المصري راعي الحقوق والحريات

وجهت الفنانة رانيا يوسف الشكر إلى القضاء المصري بعد تبرئتها من تهمه ارتكاب الفعل الفاضح وازدراء الأديان.

وغردت رانيا يوسف من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " شكرا القضاء المصري، سيظل القضاء المصري راعي الحقوق والحريات في مصر".

وقضت محكمة جنح قصر النيل اليوم، الأحد، برئاسة المستشار عمرو هريدي، ببراءة الفنانة رانيا يوسف من جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان.

وتأتي المحاكمة على خلفية بلاغ ضد رانيا يوسف، تضمن ظهور رانيا يوسف في أحد اللقاءات التليفزيونية تتحدث عن مفاتن جسدها.

وكانت جهات التحقيق تلقت 8 بلاغات، ضد الفنانة بسبب تصريحاتها التليفزيونية الأخيرة، التي تعد خادشة للحياء.