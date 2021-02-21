والله العظيم مش صوتي.. نسرين أمين توضح حقيقة مشاركتها في اللعبة

اعتقد عدد من الجمهور أن الفنانة نسرين أمين هى من تحرك هشام ماجد وشيكو في مسلسل اللعبة الجزء الثاني الذي يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

وردت نسرين على أحد التعليقات التي تؤكد أنها وراء شخصية السيدة التي تحرك اللعبة، وقالت "والله العظيم مش انا ومش صوتي".