في ذكرى رحيله.. سبب عدم حديث أمير كرارة عن جده شكوكو

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير محمود شكوكو، والذي اشتهر بالتمثيل والغناء وكان له بصمة خاصة في عدد من الأفلام التي شارك بها.

"ش ش كوكو" كانت هذه الصيحة المميزة التي اشتهر بها هذا الديك وأُعجب بها الجد، الذي أصرّ على تسمية حفيده بهذا الاسم "شكوكو"، فيما رفض الأب وأراد تسميته "محمود" ولإرضاء الطرفين تم تسمية المولود في شهادة الميلاد محمود والشهرة شكوكو، ثم أُعيد قيد اسمه مركبا في الشهادة ليصبح "محمود شكوكو".