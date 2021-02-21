أفلام الكنبة مع حسام سالم

يوم وليلة فيلم دراما مصري من إنتاج سنة 2020. الفيلم من إخراج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكري، وإنتاج ريمون رمسيس، ومن بطولة خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع. كان الفيلم يحمل اسم يوم مصري، ثم تم تغييره إلى يوم وليلة قبل عرضه في مهرجان مالمو. الفيلم بيبدأ بموسيقى تتر برنامج اخترنالك عشان يقولك ان القهر والظلم مبقوش اختيار بقوا جزء من نشاط الناس اليومي لدرجة انهم بيغشوا ويظلموا ويسرقوا ... ف وسط ما هما بيصلوا ويدعوا ويحبوا .. الفيلم سوداوي بشكل عالي بس لما تقارنو بالحياة الفعلية هيفضل منوعات زي اللي كانت بتيجي ف اخترنالك خالد النبوي من المرات القليلة اللي يبطل أفورة ويعمل الدور بشكل متزن حنان مطاوع .. غول تمثيل الفيشاوي .. بيواصل النضج بخطى ثابتة حمزة العيلي .. هايل درة .. عادي خالد سرحان .. رافض يتعلم تمثيل كتير م الوجوه الجديدة مابين اللي قفش دوره واللي وقّع الايقاع ف النهاية الفيلم مكتوب حلو جدا تشبيكة العلاقات جواه محكومة بحرفية من غير لوي دراع #أفلام_الكنبة أفلام الكنبة حسام سالم

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