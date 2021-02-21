شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراف صادم.. بوسي: جوزي مكنش بيغير عليا وخلعت ملابسي بعد وفاة والدتي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الأحد 21 فبراير 2021 04:39 مساءً - في أحد الحوارات الصحفية، سأل أحد الصحفيين النجم المصري الكبير نور الشريف، عن أعمال زوجته ومواطنته النجمة الشهيرة بوسي، وحول ما إذا كان يتدخل فيها أم لا، فيما كان السؤال التالي أكثر سخونة، حين سأل الصحفى نور: هل تزعجكك مشاهدها الساخنة؟.

إجابة غير متوقعة

جاءت إجابة نور الشريف غير متوقعة، كما قال جمهوره، حيث رد نور بإنه من أنصار “حرية الفن” ولا يتدخل فى عمل زوجته أو المشاهد التى تقدمها.

مش بيغير عليا

بدورها حلت الفنانة بوسى، ضيفة على برنامج “100 سؤال”، مع الإعلامية راغدة شلهوب، والتى سألتها عما إذا كان زوجها الفنان الراحل نور الشريف، قد اعترض على أي من مشاهدها الساخنة، لترد : “لا، لم يعترض على مشاهدي وقبلاتي الساخنة فى الأفلام.

واضافت: “لم يتدخل في عملي بأي شكل من الأشكال، نور مكنش بيغير عليا زي أزواج سهير رمزي، وكان بيتابع كل أفلامي وأنا كمان كنت بتابع كل أفلامه.. وبالمناسبة أنا موافقة إن بنتي مي تقدم أدوار مثيرة ما دامت في السياق، لأن بنتي مسؤولة عن نفسها”.

المعترضون على ملابسي المثيرة مرضى

كذلك ردت بوسي على السؤال الخاص بملابسها المثيرة التي كانت تظهر بها فى بداية مشوارها الفني.

وقالت إن ظهورها بتلك الملابس جاء في سياق الدراما، مضيفة: “كل سن وله وقته، وأنا معملتش حاجة فى السر.. والناس المعترضين والمنتقدين لحاجة زي دي مرضى فعلا ومش لاقيين حاجة يتكلموا فيها”.

أزمة الملابس الملونة

وخلال الحوار أيضا، ردت بوسي على الهجوم الذي تعرضت له من قبل البعض بحجة أنها لم تكن وفية لزوجها، وارتدت ملابس ملونة بعد وفاته بفترة قصيرة، لترد : “أنا قلعت الملابس السوداء بعد 3 أيام من وفاة أمي، لأن الحزن مالوش علاقة باللبس.. الحزن في القلب، ولو كان اللبس الأسود بيرجع اللي راحوا كنت هفضل لابساه على طول”.