"قصة امرأة حرة" .. لبنى عبد العزيز تكشف أسرارًا جديدة عن حياتها العائلية وسنوات الغربة في مذكراتها

صدر اليوم الأحد كتاب "لبنى.. سيرة امرأة حرة" عن دار سما للنشر والذي تسرد فيه الممثلة المصرية الكبيرة، إحدى أشهر نجمات جيلها؛ مذكراتها ومشوار حياتها على لسانها وبقلم الكاتبة هبة محمد علي.

وتقول المؤلفة هبة محمد علي بحسب بيان رسمي، إن هذا الكتاب رغم تصنيفه ضمن كتب السيرة الذاتية إلا أنه لا يركز في جوهره على أفلام وأعمال لبنى عبد العزيز السينمائية إنما يتتبع حياتها منذ الميلاد وحتى يومنا هذا فيبدأ بالنشأة والأسرة مرورًا بعملها في الإذاعة والصحافة وصولًا إلى دخولها مجال التمثيل.

ويستعرض الكتاب سنوات الغربة التي عاشتها لبنى في الولايات المتحدة الأمريكية مع زوجها الثاني إسماعيل برادة حيث أنجبت ابنتيها ثم عودتها للاستقرار من جديد في بلدها مصر وعودتها القصيرة للفن.

يزخر الكتاب بالمواقف التي جمعت لبنى بنجوم الفن والأدب والسياسية في مصر سواء الذين عملت معهم أو جمعت الظروف بينهم والتي تسردها لأول مرة على لسانها كما ترصعه مجموعة نادرة من الصور الفوتوغرافية من الأرشيف الخاص للبنى.

وتأتي مقدمة الكتاب بمثابة باقة ورد من محبيها من الزملاء والأصدقاء الذين رافقوها على مدى عقود فكانت هديتهم للبنى شهادات من القلب على مسيرتها، وهم الكاتب الصحفي الكبير "مفيد فوزي" والفنان القدير "سمير صبري " و"أحمد عبد القدوس " نجل الكاتب الكبير "إحسان عبد القدوس" والذي يعد مكتشفها، وأول من وضع قدمها على طريق النجومية