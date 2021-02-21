صور 6 نجمات يظهرن بالحجاب في دراما رمضان 2021 .. درة ومي سليم وتارا عماد حديث الجمهور

أسابيع قليلة تفصلنا عن شهر رمضان لعام 2021، الذي يعد الموسم الدرامي الأبرز على مدار السنة، حيث بدأ منذ فترة عدد من النجوم تصوير مشاهدهم في مسلسلات رمضان، وكشفوا عن ملامح الشخصيات التي يؤدوها في تلك الأعمال، وذلك بنشر صور لهم خلال الكواليس.

ويعتبر العامل المشترك بين عدد من نجمات مسلسلات رمضان 2021، هو ظهورهن بالحجاب في بعض مشاهدهن بالمسلسلات المقرر عرضها في الموسم الدرامي الأهم، حيث شاركت بعض النجمات صور لهن خلال كواليس أعمالهن وهن يرتدين الحجاب.

درة

الفنانة التونسية درة، كشفت عن إطلالتها التي ستظهر بها خلال أحداث مسلسل "بين السما والأرض"، الذي تشارك في بطولته مع النجم هاني سلامة، ويتكون من 15 حلقة، حيث حرصت على نشر مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، وظهرت خلال تصوير البوستر الرسمي للمسلسل وهي مرتدية الحجاب.

ولم تكشف درة تفاصيل أخرى عن دورها في مسلسل "بين السما والأرض" واكتفت بنشر إطلالتها بالحجاب فقط، التي تفاعل الجمهور معها وعبروا عن مدى إعجابهم بتلك الإطلالة وتشوقوا لدورها في المسلسل.

ندى موسى

الفنانة ندى موسى تشارك دوت الخليج الأخرى في مسلسل "بين السما والأرض" حيث تجسد شخصية كريمة، ونشرت ندى عبر حسابها على انستجرام، صور من كواليس تصوير بعض من مشاهدها، والتي ظهرت فيها مرتدية الحجاب، وعلقت على إحدى الصور وقالت: "أول يوم تصوير بين السما والارض.. كريمة".

والمسلسل سيناريو وحوار إسلام حافظ ومأخوذ عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، وإخراج ماندو العدل ومن بطولة هاني سلامة ودرة ويسرا اللوزي وسوسن بدر ونجلاء بدر ونورهان وأحمد بدير ومنى عبد الغني ومحمود الليثي وغيرهم.

مي سليم

الفنانة مي سليم أيضًا من ضمن النجمات اللاتي سيظهرن بالحجاب في دراما رمضان المقبل، حيث شاركت الجمهور قبل حوالي أسبوع بصورة لها من كواليس مسلسل "لحم غزال" الذي تشارك في بطولته مع الفنانة غادة عبد الرازق

وظهرت مي سليم في الصورة التي شاركتها مع الجمهور، وهي مرتدية الحجاب، وعلقت قائلة: "شخصية جديدة عليا جدا.. قريبا رمضان 2021 "، والمسلسل يشارك في بطولته كل من غادة عبد الرازق وشريف سلامة وعمرو عبد الجليل وشريف الدسوقي ويوسف وائل نور وعارفة عبد الرسول ومن تأليف إياد إبراهيم ومن إخراج محمد أسامة.

روجينا

النجمة المصرية روجينا، بعد نجاحها العام الماضي في تقديم شخصية فدوى في مسلسل "البرنس" تخوض هذا العام البطولة المطلقة لأول مرة من خلال مسلسل "بنت السلطان" الذي كشفت عن تفاصيل من شخصيتها فيه حيث نشرت صورة من الكواليس، والتي أطلت فيها وهي مرتدية زي شعبي، والحجاب.

وظهرت روجينا في الصورة التي نشرتها على انستجرام، مع كل من الفنان محمود حافظ وأحمد مجدي ومحمد مهران ومخرج العمل أحمد شفيق، وعلقت روجينا قائلة: "الوحوش.. بنت السلطان رمضان 2021، بإذنك يا رب تجعل رزقنا النجاح من فضلك وكرمك، ومن حيث لا نحتسب".

شيماء سبت

الفنانة البحرينية شيماء سبت تشارك في بطولة مسلسل "بنات مسعود" وهو مسلسل كوميدي من المقرر عرضه في شهر رمضان، حيث شاركت جمهورها على انستجرام، بأكثر من صورة لها مع بعض من فريق عمل المسلسل، وظهرت في إحدى الصور وهي مرتدية العباءة السوداء والحجاب.

وعلقت قائلة: "صورة من كواليس المسلسل الكوميدي بنات مسعود.. شيماء سبت مع الفنان الكويتي خالد المظفر، تأليف يوسف ابراهيم، واخراج عمر ابراهيم، وانتاج شركة ظبيان للانتاج الفني".



تارا عماد

الفنانة المصرية تارا عماد تشارك في بطولة مسلسل "موسى" مع النجم محمد رمضان، حيث تجسد دور فتاة صعيدية خلال الأحداث، وروجت تارا لدورها في العمل بصورة نشرتها على انستجرام كشفت من خلالها ملامح الشخصية التي تؤديها، وظهرت مرتدية الزي الصعيدي والحجاب، داخل أحد الأماكن الأسرية بأسوان جنوب مصر، وعلقت قائلة: "مسلسل موسى رمضان 2021".