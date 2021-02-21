16 صورة من كواليس مسلسل "موسى" .. شجاعة محمد رمضان مع التماسيح تتصدر اهتمام جمهوره

"موسى" أحدث الأعمال الدرامية التي بدأ تصويرها الفنان محمد رمضان خلال الشهور الماضية من أجل عرضها في شهر رمضان القادم، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الدراما، وقد نشر الفنان المصري العديد من الصور التي تكشف عن ملامح شخصيته في المسلسل الذي وصفه بـ"الملحمة".

محمد رمضان يكشف عن ملامحه شخصيته في مسلسل "موسى"

محمد رمضان لفت الأنظار له خلال الأيام الماضية بعد ظهوره المتكرر مع التماسيح ونشره العديد من الصور في كواليس مسلسله الجديد "موسى" والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، محمد رمضان أكد من خلال الصور التي نشرها على حسابه على "انستجرام" أن عمله الجديد هو "ملحمة"، حيث يظهر الفنان المصري في أجواء تبدو مختلفة عن تجاربه السابقة، وقدم رمضان دور الرجل الصعيدي في أكثر من عمل من بينها مسلسل "ابن حلال"، و"نسر الصعيد"، لكن يبدو أن قصة "موسى" مختلفة هذه المرة، حيث تردد أن القصة تدور في فترة الخمسينات والستينيات عن شاب يتوفي والده ليبدأ رحلة كفاحه من أجل تربية أشقائه، ويعمل في التجارة حتي يقع في حب فتاة أجنبية.

محمد رمضان يخطف الأنظار بصوره الجريئة في مسلسل "موسى"

محمد رمضان ظهر في العديد من الصور وهو يرتدي الجلباب الصعيدي، كما نشر الفيديو الدعائي الأول للمسلسل عبر حسابه على "انستجرام" وهو يقود جمع من رجاله لاقتحام أحد المنازل خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر، وحظت مجموعة الصور التي نشرها الفنان محمد رمضان مع التماسيح والتي انتشرت بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي على اهتمام وإعجاب قطاع من الجمهور بسبب جراءتها، حيث انه أشار لكونها من أحداث المسلسل الجديد، كما نالت الصور التي انتشرت لكبار النجوم المشاركين في المسلسل باهتمام واضح وكان من بينها صور للفنان منذر رياحنة الذي وصف دوره بالنقلة في مسيرته الفنية، وهو يجسد في العمل شخصية "نوفل"، كما يشارك الفنان رياض الخولي في مسلسل "موسى" حيث يقدم شخصية مهرب.

كذلك نشرت الفنانة تارا عماد صورة من كواليس المسلسل، حيث ظهرت وهي ترتدي الجلباب الصعيدي اثناء وجودها في محافظة أسوان بمصر.

كوكبة من النجوم تشارك في بطولة مسلسل "موسى"

محمد رمضان حتى الآن لم ينته من تصوير مسلسل "موسى" ولا يزال صناعه لم يعلنوا بشكل واضح عن موعد محدد للانتهاء من تصويره بشكل كامل، ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم هم الفنانة سمية الخشاب، وعارفة عبدالرسول، والفنانة تارا عماد، ومفيد عاشور، ورياض الخولي، وفريدة سيف النصر، وأمير صلاح الدين، وضياء عبدالخالق، وصبري فواز، وهبة مجدي، والعمل من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.