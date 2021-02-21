فيديو رولا شامية تبكي وتسرد أسباب انفصالها عن نجل جورج وسوف رغم الحب

رولا شامية الفنانة اللبنانية حلت بالأمس ضيفة على قناة "الجديد" مع الإعلامي علي ياسين وتحدثت عن تفاصيل من حياتها الخاصة وكشفت سبب انفصالها عن وديع نجل الفنان الكبير جورج وسوف.

سبب انفصال رولا شامية عن نجل جورج وسوف

رولا شامية شددت في البداية على أنها لم تدخل في علاقات عاطفية مؤقتة وغير جادة تستمر لفترات قصيرة، لافتة إلى أن كل قصص الحب التي عاشتها كانت طويلة الأمد إلا أن الظروف الخارجة عن إرادة الطرفين كانت تتسبب في انفصالهما، وهو ما حدث أيضًا في علاقتها بنجل الفنان جورج وسوف.

وأكدت رولا شامية أن هناك قصة حب جمعتها بوديع جورج وسوف، وامتدت لسنوات طويلة، لكنهما قررا الانفصال بسبب ظروف عمله وسفره الدائم والذي كان يتسبب في إثارة الأزمات بينهما، فقررا الانفصال، موضحة أن علاقتها به لم تنته بعد الانفصال بل أنهما لازال كل منهما صديقين حتى الآن، ويتواصلان معًا باستمرار، مشددة على أن علاقتها بعائلته أيضًا جيدة حتى اليوم، حتى أنها قدمت العزاء للنجم السوري الكبير جورج وسوف بعد وفاة والدته.

بكاء رولا شامية بسبب والدتها

في سياق آخر، تحدثت رولا خلال الحلقة أيضًا عن بعد والدتها عنها، حيث كانت تعيش في مصر بعد طلاقها من والدها، مؤكدة أنها كانت دائمة التواصل معها وزيارتها، وعندما طلب منها مقدم البرنامج غناء أغنية لوالدتها الراحلة، فاختارت أغنية "ست الحبايب" لكنها لم تستطع إكمالها بسبب بكائها لفراق الراحلة.

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال رولا شامية كان مسلسل "أحلى أيام" الذي عرض العام الماضي وشارك في بطولته كل من معتصم النهار وروجينا وطلال مارديني وخالد حيدر وحازم زيدان ومديحة كنيفاتي وغيرهم، وتأليف طلال مارديني وإخراج سيف شيخ نجيب

طلاق رولا شامية

وكانت رولا شامية قد أعلنت العام الماضي عن انفصالها عن زوجها رودي سعد بعد زواج لم يستمر سوى سنة و3 أشهر فقط، وسط حالة من الحزن سيطرت عليها وعلى متابعيها ممن تلقوا الخبر حينها

وكتبت رولا شامية عبر حسابها على انستجرام: "تعلمت أن وجود آلم في الدنيا يرفع عنا البلاء، فكيف لو ماتت وأصبحت في السماء، حين تنزف دموع العين تنجلى وتبصر النور، مثلما أعلنت فرحي بزواجي، أعلن لكم طلاقي".