"أنانية" تيم حسن تطغى على رومانسيته مع رزان جمال في مسلسل "أنا" .. خيانة وعلاقات معقدة وأبناء مظلومون

تيم حسن النجم السوري الشهير احتفل الأسبوع الماضي بعيد ميلاده الـ45 وبعرض مسلسله الجديد "أنا" عبر منصة شاهد الذي شهد ردود أفعال إيجابية مع طرح أولى حلقاته، سواء بسبب قصته أو أداء أبطاله.

تيم حسن يواصل تقديم اللون الرومانسي الذي أحبه الجمهور به في أعماله السابقة، ولكن هذه المرة من خلال شخصية المهندس كرم، الزوج الناجح في عمله وفي حياته الخاصة أيضًا ولكن أمام المقربين منه فقط، لكنه يعاني من أزمات طبيعية قد يمر بها أي زوجين بعد فترة من الزواج بسبب مشاكل أطفالهم، والروتين اليومي، وهو ما يجعله يدخل في علاقة عاطفية أخرى مع مدرسة الرقص لدى ابنته في المدرسة التي تقوم بدورها رزان جمال وتتوالى الأحداث، لكن تطغى "أنانية" بطل العمل على الرومانسية التي ظهر بها في الحلقات.

أنا .. اسم على مسمى

يعتبر اسم المسلسل على مسمى، حيث إن الأبطال الرئيسيين كل منهم يحرص على التفكير في نفسه فقط بأنانية في ظل احتياجات من حولهم لهم، فنجد كرم بالرغم من اهتمامه الدائم بأبنائه، لكنه كان حريصًا على أن تكون له حياته الخاصة التي تسبب له الرضا الكامل، فكان الزوج العاشق لزوجته ظاهريًا، لكنه متعدد العلاقات النسائية في الخفاء، دون الاهتمام بتأثير ذلك على حياة أطفاله في حالة علمهم بنزواته، خاصة وأن حبيبته الجديدة كانت واحدة من المقربين لطفلته بالمدرسة.

شخصية جودي التي تقوم بتجسيدها رزان جمال، كانت أيضًا تتسم بالأنانية في بعض تصرفاتها حتى وإن كان "الحب من أول نظرة" هو سيد الموقف، فلم تهتم بحالة كرم الشخصية ولم تلتفت لفكرة أنه متزوجًا ولديه أبناء، بل انجرفت وراء مشاعرها بسرعة ودخلت في علاقة عاطفية مع والد تلميذتها، بل كانت صاحبة الخطوة المبدئية أيضًا في العلاقة.

حتى أسيل زوجة كرم التي تقوم بدورها رولا بقسماتي، بالرغم من مشاكل أطفالها وحياتها الخاصة، لكنها طوال الوقت يبدو عليها عدم الرضا والارتياح في زواجها، وتحاول إنكار مشاكل أحد أطفالها، لتركز على حياتها الخاصة فقط وأزمتها في البحث عن والدتها، دون محاولة منها في إصلاح ما أفسده روتين الحياة الزوجية.

الجرأة

الجرأة باتت سمة تميز معظم أعمال شاهد مؤخرًا، ولكن بدون افتعال أو ابتذال، وفي العمل الجديد كانت لافتة في بعض المشاهد، لكنها لم تكن مقحمة على الأحداث، بل سلطت الضوء على أزمات حقيقية يعاني منها البعض، كوقوع الفتيات الصغيرات في شباك رجال أكبر منهن عمرًا واستغلال براءتهن باسم الحب، إضافة إلى العلاقات الزوجية المعقدة التي تمر بأزمات عميقة رغم ظهور طرفيها أمام الجميع في حالة حب طوال الوقت.

نمرة اتنين VS أنا

القصة الأساسية للعمل تشابهت إلى حد ما مع القصة الثانية في مسلسل "نمرة اتنين" والتي قام ببطولتها الفنان عمرو يوسف والفنانة صبا مبارك وكانت من أعمال شاهد الأصلية أيضًا، حيث دارت الأحداث الرئيسية حول زوج يعاني من الروتين في علاقته بزوجته وينجذب لفتاة أخرى منفتحة أكثر على العالم وتتميز بالانطلاق والتفكير غير المألوف، إضافة إلى أنها كانت صاحبة الخطوة الأولى في علاقتها بهذا الشخص المتزوج، لكن يبدو أن التكرار غير مقصود في "أنا" خصوصًا وأن قصة الخيانة وتعدد العلاقات النسائية للرجل ليس بالموضوع الجديد على الدراما، لكن تم تقديمه هذه المرة ببساطة رغم تعقيد الأحداث.

نجوم مسلسل أنا

أداء الأبطال شهد إشادة من قبل الجمهور الذي قرر متابعة العمل ليحكم على جديد النجم تيم حسن بعد نجاح 4 أجزاء من مسلسل "الهيبة" الذي قدمهم تباعًا مؤخرًا على مدار السنوات الماضية، وبالرغم من أن أداء تيم حسن لاقى إعجاب الجمهور، لكن شخصيته بالمسلسل كانت محل انتقادات بسبب أنانيته وخيانته لزوجته وأطفاله، أما رزان جمال التي لمع اسمها مع مسلسل "ما وراء الطبيعة" رغم أدوارها السابقة في عدد من الأعمال القليلة، يبدو أنها على أعتاب أن تكون واحدة من أبرز النجمات اللاتي سيتم الاستعانة بهن كثيرًا في الفترة المقبلة، بسبب لباقتها وأدائها الجيد ووجها المألوف البسيط بعيدًا عن التكلف، وبساطتها في إطلالتها، حيث نالت شخصيتها في "أنا" ردود أفعال جيدة.

الجدير بالذكر أن مسلسل "أنا" من إنتاج ‎صباح اخوان، وإخراج ‎سامر البرقاوي، وتأليف ‎عبير شرارة ويشارك في بطولته كل من ديامون بو عبود، جوزف بو نصار، إيلي متري وغيرهم.